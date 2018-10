Samuelsi ootas lisaks kohesele mängust eemaldamisele ka eemaldamine meeskonnast: Kapfenbergi juhtkond ei viivitanud otsusega ning teatas juba samal päeval, et lõpetab Samuelsi kohutava käitumise tõttu temaga lepingu ning mängija alustab koduteed juba täna hommikul.

Crazy. Crazy. Crazy.



David Samuels of Austrian team Kapfenberg punched Erwin Zulic of Wells in the face and was ejected in fourth quarter. Nobody apologized for what Samuels did.



Crazy. Crazy. Crazy. pic.twitter.com/CVmXYGTAgu