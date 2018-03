VIDEO | Horvaatia korvpalliliiga kohtumises läks kakluseks, üks mängija löödi põrandale

Enne kui külalismeeskond KK Zadar mängu suurelt võitis 120:88 peeti maha vihane kukepoks.

Peaosas Zadari ameeriklasest tagamängija Preston Knowles, kes kaklusesse vaheleastuja ühe löögiga põrandale kukutas. Punk. Lähed vaatama korvpalli, lisaks saad Fight Night võitlusõhtu actioni.

Võib kindel olla, et mõnda meest ootab rusikate välgutamise eest pikk võistluskeeld.

Check out the massive brawl from the game between Zadar and Split in Gripe! pic.twitter.com/kTlWID6pqv— Yugobasket (@yugobasket) March 18, 2018