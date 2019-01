VIDEO | Hoidke alt! 17-aastane Soome tüdruk lajatas Tallinnas toimunud turniiril kahel korral pealt

Naiste korvpallis on pealtpanekud ka kõige kõrgemal tasemel üsna harvaesinev nähtus, 17-aastase neiu puhul on see eriti haruldane, kirjutab korvpall24.ee. Näiteks naiste korvpalli kõrgeimas liigas ehk WNBA-s on läbi ajaloo pealt pannud kokku vaid kuus (!) naist, neistki kolm tegid seda tähtede mängus, kus võistluspinge nii suur ei ole.

Egiptuse juurtega Kuier treenib igapäevaselt Helsingi korvpalliakadeemias ning tõenäoliselt on neiu karjäär üsna kiirelt viimas teda WNBA-sse.

Kahe esimese kohtumisega BSBC turniiril kogus Kuier keskmiselt 22,5 punkti ja 7,5 lauapalli.

Refereeritud artikli täisteksti loe korvpall24.ee-st.