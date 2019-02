VIDEO | Hirmutav olukord: NBA drafti tõenäolise avavaliku kets purunes mängu ajal ning põhjustas põlvevigastuse

Eilses mängus North Carolina ülikooli vastu tabas Williamsoni aga tagasilöök: Duke'i esimesel rünnakul üritas ta vasaku jala pealt intensiivset pööret, kuid Nike'i korvpallikets ei pidanud vastu: see lihtsalt purunes! Ootamatu olukorra tõttu libisenud Williamson väänas paremat põlve ning ei saanud edasi mängida.

Suuresti just Williamsoni tõttu läksid osad piletid mängule kaubaks lausa enam kui kahe tuhande dollari eest. Korvpallifenomeni oli oma silmaga vaatama tulnud näiteks ka USA president Barack Obama.

Mängu järel teatati, et kuigi Williamsoni põlv oli õnneks stabiilne, on siiski tegu sidemete venitusega ning ees ootab teadmata aja pikkune vigastuspaus. Väga võimalik, et ehmatuse tõttu otsustavad Williamson ja tema agendid, et ülikoolihooajal ta enam platsile ei tulegi ning hakkab juba valmistuma NBA draftiks.