VIDEO | FIBA Meistrite liiga finaalis kohtuvad AEK ja Monaco

Poolfinaalides kohtusid Ateena AEK - Murcia ning AS Monaco - Ludwigsburg.

AEK ning Murcia kohtumine oli pingetest tulvil lõpusekunditeni välja. Koduväljaku eelist omanud kreeklased jäid peale 77:75. Manny Harris tõi võitjatele 20, Kevin Punter 16 ja käesolevas MM-valiksarjas Kreeka koondises Eesti vastu mänginud Dušan Sakota 15 punkti.

Kohtumise lõpus läks kahe meeskonna vahel veel rüselus, kus peategelaseks kehastus Murcia keskmängija Augusto Lima.

AEK Athens advance to FIBA Finals. Murcia went wild after the buzzer. Sadiel Rojas shoved Ovie Soko onto one ref, Augusto Lima went nuts as well. Huge brawl to close this game. Insane. pic.twitter.com/JyzNw8gDn3— David Pick (@IAmDPick) May 4, 2018