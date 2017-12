VIDEO | Euroopa meister tabas EuroCupi mängus peadpööritava kolmese

Võidukas EuroCupi mängus Zagrebi Cedevita vastu tabas Blazic kohtumise avaveerandi lõpus peadpööritava kolmese keskväljalt. Tõeline tsirkusevise!

Morabanc võitis mängu tulemusega 78:71, Blazic viskas võitjate tulemuslikumana 15 punkti. Mänguaega sai sloveen sealjuures vaid 17 minutit.

When 3️⃣-pointers are too easy!@morabancandorra´s Jaka Blazic was off-balance from deep but he still beat the buzzer. #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/tqOE1khixB— EuroCup (@EuroCup) December 13, 2017