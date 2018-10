VIDEO | Bambergi peatreener Bagatskis sattus hoogu: kas nad hoiavad vigu järgmiseks eluks?

"Ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et meie nooremad mängijad, kes olid väljakul pea 20 minutit ei teeninud ühtegi viga. Kuidas on see võimalik spordialal, kus üks märksõnasid on agressiivsus? Treenerid teevad uskumatut tööd skautimisel. Mängijad aga lähevad väljakule, mõni ei viitsi kätt tõsta, võimaldavad lihtsalt skoorida ja ütlevad siis sorry. Kas nad hoiavad vigu järgmiseks eluks?" lasi Bagatskis üle huulte õpetliku tiraadi.

Vaadates protokolli käis lätlase jutt kõige teravamalt leedulase Arnoldas Kulboka pihta, kes mängis 23 minutit ja jäi vigade osas nullile. Pea 12 minutit mänginud Louis Olindega sama lugu.

Bamberg võitis koduväljakul prantslaste Dijoni 73:64. Tyrese Rice´ilt 20 punkti ja 5 korvisöötu.

Teadupärast kuuluvad Bambergi süsteemi ka Kristian Kullamäe ja Henri Drell, kes esindavad põhiliselt duubelmeeskonda.

Ainars Bagatskis trying to explain to his young players that they:

- must be aggressive

- must learn from guys like Nikos Zisis and Tyrese Rice

- need to understand that everybody makes mistakes, including the coaches, who are "dumb mf's who don't know anything." pic.twitter.com/LuRMcFwTDf— Igor Curkovic (@IgorCurkovic) October 17, 2018