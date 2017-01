Intsident puhkes kolmanda veerandi lõpus korvialuse võitluse käigus. Kaks kaklust alustanud korvpallurit eemaldati mängust. Nevada võitis lõpuks selle kohtumise 55:53.

Video kakluse intsidendist postitas Twitterisse Tyler Bischoff:

A fight broke out in the UNLV Utah State women's basketball game. pic.twitter.com/JzwutY8A9n

— Tyler Bischoff (@Bischoff_Tyler) January 8, 2017