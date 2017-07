VIDEO | ABSURD! NBA täht virutas sõprusmängu ajal Rapla pallurile nii kõvasti näkku, et murdis käeluu

Pühapäevases "sõprusmängus" Hollandi ja Itaalia korvpallikoondiste vahel juhtus eriskummaline intsident: aastaid NBA-s pallinud itaallane Danilo Gallinari läks tülli Hollandi keskmängija Jito Kokiga ning otsustas talle rusikaga näkku virutada!

Värskelt LA Clippersiga lepingu sõlminud Gallinari löök oli nii tugev, et itaallane viidi mängult otse haiglasse, kus tal tuvastati väike käeluumurd. Itaalia meedia väitel jääb niigi pidevalt vigastustega kimpus olev Gallinari seetõttu eemale ka EM-finaalturniirilt.

Lõppenud hooajal Rapla Avis Utilitase eest pallinud ning väikelinna Eesti meistrivõistlustel hõbedale aidanud Koki sõnul ei olnud meestel intsidendi eel mingisugust varasemat hõõrumist. "Ma sain talle küll lauavõitluses kogemata pihta, kuid varem ei olnud me kordagi omavahel kokku läinud. See oli totaalselt ootamatu - hakkasin juba rünnakule jooksma, kui see tüüp mulle lihtsalt virutas. Mul vedas, et põsesarn terveks jäi - tal läks kindlasti palju hullemini!" kirjutas Kok Redditis.

Itaalia võitis mängu lõpuks 66:57.

23-aastase hollandlase põsk on sellegipoolest paistes ning läheb mehe enda sõnul aina sinisemaks:

Video Gallinari ja Koki kaklusest: