Venemaa korvpalliliidu endine tegevjuht võeti Montenegros vahi alla

Endine tippkorvpallur, mõned aastad tagasi Venemaa korvpalliliidu tegevjuhi kohusetäitjana tegutsenud Dmitri Domani on alates 2016. aasta detsembrist Vene võimude poolt tagaotsitav.

Venemaa korvpalliliidus läbi viidud auditi käigus ilmnesid kahtlused, et Domani juhtnööride järgi esitati fiktiivseid lepinguid ja arveid 44 miljoni rubla eest, mis on tänases vääringus umbes 615 000 eurot. See raha lihtsalt haihtus.

Mingil hetkel haihtus ka Domani, kes nüüd Montenegros kinni nabiti. Venemaa soovib mehe väljaandmist.

44-aastane Domani on mängijana Venemaa koondises tulnud kahel korral MM-hõbedale (1994, 1998).