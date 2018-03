Venemaa korvpallikoondisega liitus kolmas ameeriklane

Jamirra Faulknerist sai juba kolmas ameeriklanna, kes hakkab esindama Venemaa korvpallikoondist.

Venemaa naiskonna mänedžer Svetlana Abrosimova kinnitas, et kuna Jekaterinburgis mängiv Faulkner sai märtsi alguses Venemaa kodakondsuse, saadeti talle ka koondisekutse.

"Me kutsume Jamirra järgmisele võistkonna kogumisele. Me oleme tema kohta palju positiivset tagasisidet saanud. Faulkner on lisaks professionaalsetele omadustele väga hea inimene ja kohusetundlik sportlane. Aga kõige tähtsam on see, et peatreener Olaf Lange on temast kui korvpallurist huvitatud," rääkis Abrosimova, vahendab lenta.ru.



Lisaks Faulknerile on varem ameeriklannadest Venemaa koondist esindanud Epiphanny Prince ja Becky Hammon. Viimane aitas venelastel võita 2008. aasta Pekingi olümpial pronksmedali.