Vallandatud mängija istub tragikoomilisel põhjusel võõrriigis "vangis"

Ameeriklane rikkus koos tiimikaaslastega play-off´ide ajal distsipliini ning sai pärast poolfinaali kaotust Panevežyse Lietkabelisele vallandamisteate. Põhimõtteliselt koju minek, ent Brown kükitab jätkuvalt Vilniuses. Mitte seepärast, et talle Leedus hirmsasti meeldiks, aga tal puudub dokument, mis võimaldaks riigist lahkuda.

Nimelt jättis Brown passi elupaigas lohakile ning koer lasi dokumendil hea maitsta...

Kui tundub, et olukord ei saa enam hullemaks minna, siis alati eksisteerib võimalus veelgi suuremaks kaoseks. Mis siin salata, eks Brown ise need jamad korraldas, alates vallandamisest kuni passi haukamiseni.

I'm not even joking here: suspended Lietuvos Rytas forward Taylor Brown cannot leave Lithuania... because his dog ate his passport.