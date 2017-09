USKUMATU | Supertulemusi näitava Serbia ja Eesti korvpalliliitude eelarved on sisuliselt võrdsed

Eelmisel aastal Serbia korvpalliliidu presidendiks saanud endine tippmängija Predrag Danilovic ütles intervjuus Itaalia väljaandele Corriere della Sera, et arvestades Balkani riigi suurepäraseid tulemusi ja lugematult suurt hulka tippmängijaid on alaliit vaene nagu kirikurott.

"Minu käsutuses on 2,5 miljoni suurune eelarve, Itaalia alaliidul on kulutada aga 41 miljonit..." tõdes Danilovic nukralt.

Tuleb välja, et suure korvpallimaaga kannatab võrdlust isegi Eesti. Nimelt ulatub Eesti korvpalliliidu eelarve sellel aastal 2,2 miljoni euroni ja Eesti mõistes pole see sugugi suur summa - jalgpalliliidu büdžett on üle viis korda suurem.

Serbia korvpallikoondis on viimastel aastatel olnud suurepärases hoos – tänavu võideti EM-il hõbemedal, mullu olümpiamängudel samuti hõbemedal ning 2014. aasta MM-il samuti hõbemedal.

Refereeritud artikli täistekts Õhtulehes.