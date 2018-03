USA korvpallikoondis peab tuleva aasta MM-i eel kaks erakordset kontrollmängu

Mängud saavad olema erilised, sest need toimuvad Etihadi jalgpallistaadionil. Tegemist on kinnikäiva katusega staadioniga, kuhu korvpallimängude ajaks tekitatakse pealtvaatajatele 50 000 istekohta. Matšid peetakse tuleva aasta 22. ja 24. augustil.

2019. aasta MM-finaalturniir toimub Hiinas 31. augustist kuni 15. septembrini. Esmakordselt osaleb MM-il 32 meeskonda. Ka Eestil on veel võimalus maailmameistrivõistlustele kvalifitseeruda.

#BoomersUSA | Relive the biggest announcement in Basketball Australia's history from Sunday with @usabasketball​ set to take on the Boomers in a two-game series at @EtihadStadium​AU in @Melbourne​ before the @FIBAWC in August, 2019! #GoBoomers #VisitMelbourne pic.twitter.com/6e4kZKSWOg— Basketball Australia (@BasketballAus) March 21, 2018