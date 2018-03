USA korvpalli üliõpilasliigas said selgeks Final Fouri meeskonnad

Peale jäi Kansase ülikool, lisaajal 85:81. Normaalaeg lõppes seisul 72:72. Võitjaid tassis 32 punkti visanud tagamängija Malik Newman.

Nii on Final Fouril esindatud Loyola-Chicago, Michigan, Villanova ja Kansas. Kõik neli on varasemalt vähemalt korra jõudnud ka meistritiitlini.

Ameerika Ühendriikides ülipopulaarsest finaalturniiri ennustusest tervelt 550 inimest prognoosisid neli finalist õigesti. Esmapilgul suur number, aga kui siia lisada, et ennustusi tehti 17,3 miljonit, siis õigesti pakkujaid oli kaduvväike osa.

The Men's Final Four field is set, with all four schools previous champions.

Kansas is making its 15th Final Four appearance, more than the other three participants combined. pic.twitter.com/zc6TCJvgiC— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 26, 2018