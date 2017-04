Uhke teekond katkes valusalt napi kaotusega

Maik-Kalev Kotsar ja Lõuna-Carolina ülikooli meeskond jäid üliõpilasliiga poolfinaalis 73 : 77 Gonzagale alla.

Lõuna-Carolina ülikooli meeskond tuli laupäeval USA üliõpilasliiga NCAA poolfinaalis Gonzaga ülikooli vastu välja küll suurest kaotusseisust, kuid viimaste minutite õnnemängus jäid nad soosikuseisuses vastasele siiski alla ja kaotasid 73 : 77. Maik-Kalev Kotsari roll oli seekord pisut väiksem kui mõnes eelmises kohtumises.

Lõuna-Carolina pääses seitse minutit enne lõppu korraks kahe punktiga juhtimagi, kuid enamat seekord ei suudetud. „Oleme uhked, et me üldse nii kaugele jõudsime, kuid samal ajal on poolfinaalis kaotamine valus,” vahendas rahvusvaheline meedia Kotsari mängujärgseid sõnu.