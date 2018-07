U20 Euroopa meistriks tuli Iisrael, B-divisjoni finaalis lõi Poola Sloveeniat, Läti oli kolmas

Iisraeli noormeeste koondis tegi eduka vigade paranduse ning vahetas mulluse U20 EM-hõbeda täna Saksamaal kulla vastu. Horvaatia alistus finaalis 80:66 (45:34).

Mulluses finaalis jäi Iisrael Hanias peetud turniiril umbes sama kindlalt alla võõrustaja Kreekale. Täna võeti initsiatiiv juba avapoolajal. Iisraeli suurim edu oli 21 punkti. Suurim spurt toimus aga kolmanda veerandi algupoole, kui iisraellaste edu kasvas 47:45-lt 54:45-le. Viimasel veerandil oli väikseim Iisraeli edu 10 punkti.

Korvi alt sai Iisrael 38 punkti Horvaatia 28 vastu, kiiretest teenis võitjameeskond 26 punkti Horvaatia 14 vastu.Gil Aharon Beni tõi 17 pt, Yovel Zoosman 17+11+4, Michael Mor Brisker 16+4+4, Miron Ben Ruina 14+14 lp. Horvaatia poolel Mate Kalajzic 18+7 lp ja Josip Barnjak 10 pt.

Pronksi võitis kodupubliku meeleheaks Saksamaa, olles parem Prantsusmaast 80:71 (42:44). Viimase veerandi võitsid sakslased 21:12. Filip Stanic tõi võitjaile 22+7 lp, kaotajate kasuks eile Pau-Ortheziga lepingu teinud Digue Diawara 19+9 lp.

Viienda koha mängus võitis Türgi Serbiat 89:73, seitsmenda koha mängus Hispaania Itaaliat 85:60 ning üheksa koha mängus Leedu Suurbritanniat 76:62.

B-divisjoni, kus Eesti lõpetas täna 14. real, peeti tähtsaimad mängud õhtul. Kullamängus võitis tänu heale teise poolaja kaitselePoola Sloveeniat 71:60 (33:32). Poolakad olid paremad lauas (48-38) ning ka visetel (42 vs 33 %).