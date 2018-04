Türklased alistasid teistkordselt Krasnodari ja võitsid EuroCupi

Avamängu võõrsil lisaaja järel dramaatiliselt võitnud (81:78) Türgi klubi parim oli korduskohtumises Scottie Wilbekin 28 punktiga. Kaheksast kaugviskest viis tabanud Wilbekin valiti ka finaalseeria väärtuslikumaks mängijaks.

Eurohooaega 20 järjestikuse võiduga alustanud Krasnodari parimana viskas Joe Ragland 18 silma. Ekskalevlane Frank Elegar piirdus täna võõrsil 15 mänguminuti jooksul kahe punkti ja kolme lauapalliga.

EuroCupi võit tagab Darüssafakale uueks hooajaks pääsu Euroliigasse.

