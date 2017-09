Tartu Ülikool/Rocki eest säranud Sanikidze tõmbas koondisekarjäärile joone alla

Koondisega osales mängija 2011., 2013. ja 2015. aasta Euroopa meistrivõistlustel.

Sanikidze näitajad Rocki eest Eesti meistrivõistlustel olid keskmiselt 14,5 punkti ja võttis 7,6 lauapalli. Balti liigas olid grusiini vastavad tulemused 9,4 ja 6,5.

.@sanikidze13, 31, announced he will retire from National Team!

🛬 #AirGeorgia pic.twitter.com/5ERHFNzyvb