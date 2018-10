Steve Kerr liitub USA olümpiakoondisega

Seda kuni Tokyo olümpiamängudeni, kus Kerr on Nate McMillani ja Jay Wrighti kõrval üks kolmest abitreenerist. USA koondist juhendab järgmisel olümpial peatreenerina Gregg Popovich.

Mängijana koguni viis NBA tiitlit võitnud Kerr läheb olümpiamelusse esmakordselt. 1988. aastal oli ta olümpiakandidaatide hulgas, kuid praagiti viimasel hetkel koondisest välja. Kaks aastat varem ehk 1986 võitis Kerr USA koondisega maailmameistritiitli.

McMillan on Indiana Pacersi juhendaja, kes Mike Krzyzewski abilisena olnud osaline 2008. ja 2012. aasta olümpia kullavõidus. Wright on edukas NCAA treener, kelle käe all Villanova võitnud viimasest kolmest USA üliõpilastiitlist kaks. 2005. aastal juhendas ta USA universiaadikoondist.

USA meeste korvpallikoondis on võidutsenud kolmedel olümpiamängudel järjest, võiduseeria on veninud 25 mängu pikkuseks.