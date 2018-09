Sloveenia korvpallikoondist tabas valikmängude eel valus tagasilöök

19-aastane Luka Doncic jääb valikmängudest eemale, et valmistuda NBA debüüthooajaks Dallas Mavericksi särgis.

"On raske kirjeldada, kui väga ma ootan mängimist Dallas Mavericksi särgis ja töötada selle nimel, et täita meeskonna eesmärke" sõnas Doncic sotsiaalmeedias.

"Ma tean, et pole suuremat au, kui esindada oma rahvuskoondist. Ehkki ma ise ei saa kaasa aidata, usun, et teil läheb hästi," oli Doncici sõnum oma koondisekaaslastele.

Luka Doncic aitas möödunud hooajal võita Madridi Realil Euroliiga. Ta valiti nii Euroliiga hooaja kui ka finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Valitsev Euroopa meister Sloveenia on MM-valiksarja I-alagrupis raskes seisus, kui kahe võiduga ollakse viimasel kohal. Alagrupi juhib Hispaania, kellel on kuuest mängust kuus võitu. Türgi ja Läti on nelja võidu peal. Sloveeniat edestavad veel Montenegro ja Ukraina (mõlemal kolm võitu).

Sloveenia kohtub 14. septembril võõrsil Lätiga ja kolm päeva hiljem mängitakse kodus Türgiga.