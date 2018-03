Šiauliai peatreener: Leedu liiga on nüüd nagu Hispaania liiga

Leedu korvpalli meistriliiga on viimaste aastate tugevaim. Sellisel arvamusel on Leedu koondise varasem peatreener Antanas Sireika, kelle juhendatav Šiauliai võitis Balti liiga pronksiseeria avamängus Tartu Ülikooli meeskonda kahe punktiga.

Kogenud Antanas Sireika viis Leedu koondise 2003. aastal peatreenerina Euroopa meistritiitlini ja tema käe olid leedukad Ateena olümpial neljandad. Tema juhendamisel mängiv Šiauliai tiim on koduliigas kuuendal positsioonil ja 61-aastase tipptreeneri hinnangul on Leedu meistriliiga sel aastal oma parimas vormis, kirjutab ERR Sport.

"Ma ei kiitle, vaid hindan seda tulemuste järgi, sest kui mängib liiga kümnes ja üheksas seal Žalgirise või Rytasega, siis käib võrdne võitlus. Nevežis on tabelis üheksas ja nad võitsid Lietuvos Rytast," rääkis Sireika ETV spordisaatele. "Minu arvates on see [Leedu] liiga nüüd nagu Hispaania liiga, kus Barcelona peab kartma, et kaotab Murciale või Estudiantesele. See näitab, et liiga on heal tasemel ja tugev ning pole meeskondi, keda võib ühe käega võita.“