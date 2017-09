Porzingis lubab viia Läti EM-kullani: olen järgmine kord hoopis teistsugune mängija

Läti korvpallikoondise superstaar Kristaps Porzingis lubas, et järgmisel korral annab ta koondise eest veelgi rohkem. Lõppenud EM-finaalturniiril jõudis Läti Porzingise juhtimisel veerandfinaali, kus tuli napilt alla vanduda hilisemale Euroopa meistrile Sloveeniale.

“Kui ma järgmine kord Läti koondise särgi selga tõmban, siis ma olen hoopis teistsugune mängija,“ lubas Porzingis New York Posti vahendusel.

Läti koondis kaotas EM-i veerandfinaalis Sloveeniale 97:103. Porzingise arvele jäi selles kohtumises 34 punkti. “Tahan kõikidele fännidele öelda, et see oli alles Läti korvpalli algus,“ teatas New York Knicksi mängumees, kes soovib tulevikus viia lätlased EM-kullani.

22-aastane Porzingis alustab peagi oma kolmandat hooaega NBA-s. Esimesel hooajal jäi tema arvele keskmiselt 14,3 punkti ning järgmisel 18,1 silma.