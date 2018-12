Pettunud Luka Doncic: Euroopa meister peaks MMil mängima

"Olen väga pettunud," sõnas Doncic reedel pärast Dallas Mavericksi treeningut New York Timesile. "Me oleme Euroopa meistrid. Me peaks MMil mängima."

NBA staaride Doncici ja Goran Dragicita ning mitme Euroliiga klubi pallurita mänginud Sloveenia on valiksarjas saanud vaid kaks võitu ning on I-grupis kuuendal ehk viimasel kohal. Juba on selge, et sloveenid MMile ei pääse.

"Olla Euroopa meister ja jääda maailmameistrivõistlustest kõrvale, see on karm. Ma ei tea, miks nad seda kvalifikatsioonisüsteemi muutsid," imestas Doncic, miks neid automaatselt MMile ei lastud.

Noor sloveenlane lisas, et järgmises tsüklis lööb ta kindlasti rahvuskoondise eest kaasa: "Olümpia, järgmine EM, järgmine MM - tahan Sloveeniat esindada sõltumata sellest, kas ma saan. Kui mul vigastust pole, mängin."