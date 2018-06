Panathinaikose korvpalliklubi kisub jälle skandaali üles

Kreeka korvpalli kõrgliigas võitis finaalseeria neljanda mängu Olympiakos alistades 92:76 Ateena Panathinaikose. Panathinaikos süüdistab kaotuses kohtunikke ja heitis kriitikat ka mängu kommentaatorile, vahendab Eurohoops.

"Me arvame, et Olympiakos ei saa küll kurta kohtunik Koromilase üle," oli kirjas Panathinaikose klubi avalduses, mis esitati pärast mängu. "Kohtunikul oli Olympiakose omanike toetus olemas. Mis puudutab kommentaatorit Vassilis Skountist ja tema tähistamist, siis temal on järgmiseks aastaks kindlasti koht olemas Olympiakose ergutustüdrukute seas."

Võitjate parimana viskas Jamel McLean 20 punkti. Temale järgnesid Brian Roberts ja Giorgos Printezis, kes viskasid vastavalt 16 ja 12 punkti.

Panathinaikose resultatiivseim oli Mike James 20 punktiga.

Kreeka liigas on finaalseeria seisuks 2-2 ja otsustav viies mäng toimub pühapäeval Panathinaikose kodusaalis.

Teistest Euroliiga meeskondadest kindlustas eile koduse meistritiitli Tel Avivi Maccabi, kui võitis Iisraeli liiga finaalis Holoni Hapoeli skooriga 95:75. Iisraeli meister selgitati Final Four turniiril.

Türgi korvpalliklubi Istanbuli Fenerbache tuli kolmandat aastat järjest Türgi meistriks. Finaalseerias võideti Bursa Tofast mängudega 4-1.

Meistritiitlile astus sammu lähemale Kaunase Žalgiris, kes võitis Leedu korvpalliliiga finaalseeria kolmandas mängus Vilniuse Lietuvos Rytast seisuga 90:80 ning juhib nelja võiduni peetavat finaali 2-1.