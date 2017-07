Müstiline punktisadu: NBA-s pallinud tagamees viskab keskmiselt 59 punkti mängus!

Luoyangi meeskonna ridadesse kuuluva 26-aastase ameeriklase keskmine punktisaak on 13ne vooru järel 59,7 punkti! Näib ebareaalne, aga nii on must-valgel kirjas. Viimatises kohtumises põrutas ta 76 punkti.

Kusjuures 185cm pikkuse tagamängija viskeprotsent väljakult on eeskujulik - 57 protsenti. Ta juhib liiga statistikatabelit ka vaheltlõigete osas, keskmiselt 4,3 "näppamisega" mängu kohta.

Päris mahlamütside liigaks Hiina esiliigat nimetada ei saa. Sinna on rahapakkide toel ostetud hulgaliselt välismaalasi (igas klubis maksimaalselt kaks leegionäri), kes mänginud kõrgel tasemel. Ka meile tuntud ekskalevlane Josh Akognon pallib hetkel NBL-is Henani meeskonnas, ja on resultatiivsuselt liiga neljas mees. Tema keskmine punktisaak 38,9.

Russ Smith had 76 points on 36 shots today in win 135-124 in Chinese NBL

He is now averaging 59.7 per game