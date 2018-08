Mullu Tartu Ülikoolis mänginud leedulane on lähedal Türgi tippklubiga liitumisele

Leedu korvpalliajakirjanik Domantas Urbonas avaldas täna oma Twitteri kontol, et tema andmetel on Cižauskase läbirääkimised Istanbuli Besiktasega jõudnud juba kaugele.

Cižauskas viskas eelmisel hooajal Eesti meistriliigas 27 mänguga keskmiselt 16,44 punkti. Finaalseerias, kus Tart Ülikool kaotas BC Kalev/Cramole 0:4, viskas Cižauskas keskmiselt 22,5 punkti mängus.

Eelmisel hooajal sai Besiktas Türgi kõrgliiga põhiturniiril neljanda koha. Play-off mängudes piirduti veerandfinaaliga. Hooajal 2016/2017 jõuti välja finaali, kus kaotati Fenerbachele.

Besiktas mängib veel ka FIBA Meistrite Liigas.

