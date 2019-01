Maik-Kalev Kotsari treener eestlasest: ta võib korvpalliga palju raha teenida

Kohtumise järel sai Kotsar kodutiimi South Carolina Gamecocksi peatreenerilt Frank Martinilt kõvasti kiita.

“Maik on selline mängija, kes võib tulevikus korvpalli mängimisega teenida kõvasti raha. Ta kaalub umbes 118 kg, on kiirete jalgadega, suudab joosta, käib jõusaalis ja on tugev nagu härg,“ kiitis Martin mängujärgsel pressikonverentsil.

“Ta ei ole mees, kes teeks alati kõvasti skoori, kuid ta on teinud kõvasti tööd, et enda visketabavust parandada,“ lisas Martin. “Ma tahan näha teda agressiivselt mängimas. Olen talle öelnud, et ta on liiga suur, tugev, talendikas ja liikuv mängija, et olla lihtsalt passiivne.“

“Ma loodan, et selline mäng annab talle enesekindlust. Loodan ka edaspidi temalt samasuguseid esitusi näha. Mõned mängijad viskavad samuti 25 punkti, kuid teevad seda kohtumise keskel ja matši lõpus kaovad nad lihtsalt ära. Maik tabas otsajoonelt tähtsa viske, lisaks lükkas ründelauast palli korvi ning lisas tähtsad vabavisked. Ta tegi kõike seda tasavägises kohtumises.“

Kotsar sooritas väljakult kokku 18 viset, millest tabas 11. Visatud 25 punktist üheksa tõi ta kohtumise viimase kahe minuti ja lisaaja jooksul. Martini sõnul on ta 22-aastase eestlase üle äärmiselt uhke ning lisas, et ta on Kotsariga kõvasti vaeva näinud ja mehe enesekindlust kasvatanud.

“Olen tema üle tõeliselt uhke. Olen temaga pidevalt võidelnud. Olen proovinud hea ja halvaga. Olen teinud kõike, et ta hakkaks endasse rohkem uskuma. Seega olen ülimalt rõõmus, et ta mängis sellise agressiivsuse ja enesekindlusega.“

South Carolina võitis mängu lisaajal 87:82.