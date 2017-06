Lietuvos Rytase president: klubi allakäigus on süüdi mustanahalised mängijad

Leedu korvpalliklubi Vilniuse Lietuvos Rytase president Gedvydas Vainauskas sattus kodumaal rassismiskandaali, kui väitis, et meeskonna viimaste aastate allakäigus on süüdi mustanahalised mängijad.

"Meil oli alati põhimõte, et meeskonnas ei peaks olema üle kahe mustanahalise mängija. Juhtus aga see, et peatreener Tomas Pačėsas otsustas meeskonna komplekteerida mustadest. Ja järsku moodustasid need mängijad justkui gängi, keda polnud enam võimalik kontrollida," teatas Vainauskas, vahendab Sportando.

"Meeskonnas ei peaks kunagi olema üle kahe mustanahalise mängija. Võin seda öelda oma 23-aastase korvpallis tegutsemise kogemuse pealt," lisas president.

Vainauskase selline väljaütlemine tekitas Leedus pahameeletormi ning klubi bossi süüdistati rassimis. Olukord läks nii tõsiseks, et Vainauskas pidi ametliku vabanduse esitama.

"Kuna play-offide ajal vedasid osad leegionärid meid alt, oli see meie tiimile väga negatiivsete tagajärgedega ning intervjuud andes ma rääkisin just sellest. Mind mõisteti aga valesti, ma vabandan," teatas leedulane klubi pressiteate vahendusel.

Tänavu Leedus pronksmedalitega leppima pidanud Lietuvos Rytas on viimase nelja hooaja jooksul pääsenud koduliigas finaali vaid korra ja ka siis kaotati Kaunase Žalgirisele kuivalt 0:4.

Tänavuse hooaja järel teatas tagasiastumisest klubi tegevjuht Martynas Purlys ning meeskonnast vallandati kolm ameeriklast - Corey Fisher, Taylor Brown ja Clevin Hannah. Nimetatud mängijad rikkusidki play-off´ide ajal jämedalt distsipliini.