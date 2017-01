Mike Krzyzewski on mängus sees

Foto: Jeremy Brevard, Reuters/Scanpix

Ameerika Ühendriikide korvpallimeeskonna viimasel kolmel olümpial kullavõiduni tüürinud Mike Krzyzewski peab vähemalt neli nädalat tööpostilt pausi pidama.

69-aastast Duke´i ülikooli legendaarset treenerit Krzyzewskit ootab 6. jaanuaril ees alaselja lõikus.

Alates 1980. aastast (!!!) Duke´i meeskonna eesotsas olevat peatreenerit asendab sellel perioodil Jeff Capel.

Krzyzewskit opereeritakse Duke´ülikooli haiglas parimate spetsialistide kohaolekul. Teisiti ei olekski mõeldav, arvestades kõike seda, mida ta ülikooli heaks viimase 30 aasta jooksul teinud on. Krzyzewski käe all on Duke võitnud viiel korral USA üliõpilasliiga NCAA meistritiitli.