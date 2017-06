Leedu tippkorvpallur lõpetas karjääri 31-aastaselt

Leedu korvpallikoondislane Martynas Pocius teatas laupäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et tõmbab mängijakarjäärile joone alla.

"On aeg. Just õige hetk ketsid varna riputada ja hakata lõpuks oma keha kuulama. Aitab valuvaigistitest, operatsioonidest ning raskustest hommikul voodist tõusmisega. Olen endale alati öelnud, et kui ma ei suuda enam korvpalli armastada ja kirg kaob, on aeg lõpetada," kirjutas 31-aastane mängumees Instagramis.

Pocius võitles kahel viimasel aastal tõsiste vigastustega. Lõppenud hooajal mängis leedukas Hispaanias Murcia klubis, olles laenul Kaunase Žalgirisest. Varem on ta esindanud ka Madridi Reali ja Galatasarayd. Realiga pälvis ta nii Hispaania meistritiitli kui karikavõidu.