Leedu korvpallis kõva möll Vilniuse Lietuvos rytase ümber

Tagasiastumisest teatas klubi tegevjuht Martynas Purlys, kes meeskonna nimel esines meedias ka vabandava sõnavõtuga.

Klubist vallandati kolm ameeriklast (Corey Fisher, Taylor Brown, Clevin Hannah), kes play-off´ide ajal rikkusid jämedalt distsipliini. Hooaja käigus Tomas Pačėsase asemel peatreeneriks palgatud Rimas Kurtinaitise sõnul pidanuks need kolm meest olema liidrid mänguväljakul, aga selle asemel hoopis pidutseti varajaste hommikutundideni.

Hooaja käigus vahetus klubis kaheksa leegionäri ja head nahka lõpuks ei tulnudki. Leedu liiga poolfinaalis kaotati Panevežyse Lietkabelisele mängudega 1-3. Kriis on kestnud tegelikult juba pikalt. Rytas on viimase nelja hooaja jooksul Leedu liiga finaali pääsenud vaid korra ja siis kaotati Kaunase Žalgirisele kuivalt 0-4.

Back to Mad Vlad era type of madness in Lithuania: Lietuvos Rytas suspend Brown, Hannah & Fisher, allow Gordon to go home to treat injury.— Simonas Baranauskas (@LithuaniaBasket) May 24, 2017