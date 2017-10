Leedu korvpallijuht kritiseeris Euroopa meistreid: Randolphil ja peatreeneril pole Sloveeniaga mingit seost

Leedu korvpalliliidu peasekretär Mindaugas Spokas ründas Euroopa meistriks kroonitud Sloveenia koondist, sest nende ridades oli nii välismaalasest treener kui mängija.

"Jah, see oli fantastiline võistkond, mis mängis fantastilist korvpalli. Kuid me unustame, et peatreener ja üks mängija ei olnud Sloveeniast. Ma arvan, et see heidab nende tiitlivõidule varju," teatas Spokas.

Leedulasele valmistas tuska, et sloveene juhendas serblane Igor Kokoškov ja nende üheks võtmemängijaks oli ameeriklane Zach Randolph.

"Kogu austuse juures Randolphi vastu pean ütlema, et tal pole Sloveenia korvpalliga mingit seost. Sama lugu on serblase Kokoškoviga," lisas leedulane, kiites samas lätlasi: "Mind vaimustas palju enam Läti koondis, kus mängisid vaid lätlased. Mitte ühtegi naturaliseeritud mängijat, 100% Lätit."

Leedu jaoks kujunes tänavune EM pettumuseks, sest meeskond langes välja juba kaheksandikfinaalis, jäädes alla Kreekale 64:77.