Läti korvpallimeeskond alistas MM-valiksarjas Türgi

Läti korvpallimeeskond võitis 2019. aasta MM-võistluste valikturniiril külla sõitnud Türgi meeskonna 79:70 (14:21, 18:15, 25:18, 22:16).

Korraks juba 11-punktilisse kaotusseisu jäänud, kuid teisel poolajal mängu enda kasuks pööranud lätlaste parim oli Rolands Smits 13 punkti ja 7 lauapalliga. Türklasi ei päästnud ka ameeriklase Bobby Dixoni ehk Ali Muhammedi visatud 23 punkti.

Teises tänases B-grupi mängus alistas Ukraina meeskond Rootsi 77:66 ja tõusis ainuliidriks. Ukrainlastel on enne kahte viimast valikmängu tabelis 3 võitu ja kaotus. Türgil ja Lätil on võrdselt kaks ning Rootsil üks võit. Kuna lätlased kaotasid aga Türgile võõrsil 12 punktiga (73:85), on omavaheliste mängude eelis türklastel.