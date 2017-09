Kuus suurriiki nõuavad korvpalli Euroliiga kalendri muutmist

Hispaania, Venemaa, Kreeka, Türgi, Itaalia ja Saksamaa korvpalliliidud saatsid Euroliigat korraldavale organisatsioonile (ECA) kirja, kus nõutakse tänavuse hooaja mängugraafiku muutmist, et kõik Euroopa tippklubide koondislased saaksid osaleda MM-valiksarja mängudes.

Teatavasti langeb hetkeseisuga nii tänavu novembris kui järgmise aasta veebruaris üks Euroliiga mängudevoor kokku MM-valiksarja kohtumistega.

Kuue korvpalli tippriigi ühisavalduses seisab, et kõik pöördumisele allkirja andnud alaliidud on otsustanud Euroliiga klubide mängijad MM-valikkohtumisteks koondissse kutsuda ning et ECA-lt nõutakse Euroliiga kalendri muutmist, et mängud ei langeks valikmatšidega kokku.

Ühtlasi kinnitasid kuue korvpalliliidu presidendid oma ühisavalduses, et nad toetavad ka kõigi teiste alaliitude püüdlusi, kes soovivad oma koondislasi Euroliiga klubidest vabaks saada.

Eile tegi Euroliiga omapoolse ettepaneku Rahvusvahelisele Korvpalliliidule (FIBA), soovitades koondisemänge pidada juulis, kuid FIBA lükkas selle tagasi.