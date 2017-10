Kui palju maksis Soome korvpalliliit FIBAle, et pääseda 2014. aasta MMile?

Soome korvpallikoondis pääses kolm aastat tagasi MM-finaalturniirile tänu FIBA antud wild card'ile. Mis oli selle hind?

Kuigi FIBA arvestab vähemalt enda sõnul wild card'ide määramisel eelkõige korvpalli populaarsust selles riigis, riigi turu suurust, varasemaid tulemusi ja muud säärast, siis on olulisel kohal ka vabatahtlik annetus maailma korvpalli heaks. Näiteks Saksamaa otsustas, et neil ei ole võimalik 2014. aasta wild card'i taotledes maksta rohkem kui 300 000 eurot. Soome mängis aga suuremate summadega.

Ilta-Sanomat kirjutab, et Soome koondise aitas finaalturniirile sealse korvpalliliidu juhatuse esimehe Antti Zittingu poolt liidule antud isiklik 500 000 euro suurune laen. Sellele lisas alaliit omalt poolt veel 300 000 eurot.

Zittingu sõnul oli sellise liigutuse tegemine suur risk, mis on aga viimaste aastate edu arvestades kindlasti ära tasunud. Tänu MMil osalemisele saadi pääse 2015. aasta EMile, 2017. aastal oli Soome juba EM-finaalturniiri üks korraldajatest. Samuti on edukad olnud nende noortekoondised.