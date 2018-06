Kosovo koondislane hukkus autoavariis, kaks Eesti vastu mänginud meest said vigastada

Reedel suri autoavariis 27-aastane Kosovo korvpallikoondislane Gazmend Sinani.

Õnnetuse täpsemaid asjaolusid pole avalikustatud, kuid teada on, et mees suri haiglas. Samas avariis said vigastada ka mängijad Granit ja Fisnik Rugova, Altin Morina ning füsioterapeut Kujtim Shala.

Sinani tegi Kosovo koondisega kaasa 2017. aasta EM-valiktsükli. Eelmisel hoojal mängis ta Suurbritannia liigas Leeds Force'i meeskonnas. Eesti vastu ta eelmisel suvel ei mänginud, küll aga tegid seda mõlemad Rugovad.

"Gazmend Sinani oli imeline mees ja pühendunud professionaal. Oleme tänulikud, et meil oli võimalus teda kohata. Ta rikastas kõigi meie elusid ja elab meie mälestustes igavesti," seisis Leeds Force'i pressiteates.