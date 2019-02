Korvpalliskandaal Kreekas: Panathinaikose ja Olympiakose karikamäng lõppes ühe poolajaga

Panathinaikose kodusaalis peetud mängus kaotas Olympiakos poolaja 25:40 ja teiseks poolajaks meeskond enam väljakule ei tulnud.

Olympiakose peamänedžeri Christos Stavropoulose sõnul põhjustasid meeskonna lahkumise pealtvaatajate provokatiivne käitumine ning ebaaus vile. "See on jälk. Me ei saa sellises farsis kaasa lüüa. Spordivõimud peavad midagi ette võtma," põrutas Stavropoulos.

Panathinaikose omanik Dimitris Giannakopoulos viskas Olympiakose lahkumise järel veelgi õli tulle. Ta läks vastaste pingi juurde ning asetas sinna naiste aluspesu. Ikka märgiks, et mehi vastaste hulgas polnud, sest vastasel juhul oleks mäng lõpuni mängitud.

Panathinaikos kohtub karikavõistluste finaalis Saloniki PAOK-iga.

Panathinaikos owner Dimitris Giannakopoulos leaving a woman’s underwear on the empty Olympiacos bench after the Greek Cup semifinal between the two teams that was never completed pic.twitter.com/jIzKAUfYeS