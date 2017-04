Kõik NBA-s mängivad leedukad lubasid suvel koondisele appi tulla

Leedu korvpallikoondise abitreener Ramunas Šiškauskas naases koos alaliidu peasekretäriga 10-päevaselt tuurilt USA-st rõõmusõnumiga: kõik NBA-s mängivad leedukad, kellega nad sel perioodil kohtusid, avaldasid soovi suve lõpus EM-finaalturniiril osaleda.

Ühtlasi kinnitas Šiškauskas, et nende koduklubid ei ole samuti meestele kätt ette panemas ega sunni neid samal ajal treeninglaagris osalema.

Kahel NBA leedukal - Mindaugas Kuzminskasel (New York Knciks) ja Donatas Motiejunasel (New Orleans Pelicans) - on hooaeg peagi lõppemas, play-off'is jätkavad Toronto Raptorsiga Jonas Valanciunas ja Oklahoma City Thunderiga Domantas Sabonis.

Ainsana ripub väike küsimärk veel Motiejunase kohal, kelle leping Pelicansiga selle hooajaga läbi saab. Seega saab temast 1. juulist vabaagent ning Euroopasse tulekul võib takistuseks saada uue klubi otsimine.

Šiškauskas kinnitas, et kohtus ka Raptorsi, Knicksi ja Thunderi juhtidega ning leidis nendega kiiresti ühise keele. Teisisõnu lubasid nad, et ei hakka meeste koondisesoovidele takistusi tegema.

Leedu mängib 31. augustist 17. septembrini toimuval turniiril ühes alagrupis Ukraina, Iisraeli, Gruusia, Itaalia ja Saksamaaga. Ettevalmistust EM-iks alustatakse 21. juulil Palangas. Kontrollmängudes kohtutakse Poola, Horvaatia, Prantsusmaa, Rumeenia, Läti, Islandi ja Belgiaga.