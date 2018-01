Klounaad jätkub | Prienai usaldab LaVar Balli treeneripingile

Balli perekonna tsirkus Leedumaal saab uue peatüki. Prienai klubi usaldab tänases näidiskohtumises LaVar Balli treeneripingile, kirjutab Yahoo Sports.

Info pärineb Prienai Vytautase mänedžerilt, kelle sõnul on Ball seenior Virginijus Šeškuse kõrval abitreenerina üles antud, aga mängujoonise ja enamuse otsustest paneb seekord paika papa Ball isiklikult. Ühe sõnaga kokku võttes - ulme.

"LaVar nõuab meestelt kiiret tegutsemist ja tal on uued ideed, kuidas kaitses mängida," sõnas Šeškus Leedus viibivale USA pressile. "Täna on pingil kaks võrdse sõnaõigusega treenerit. Miks mitte seda lubada, tegu on ju sõpruskohtumisega," ei näinud Šeškus tavatus rollijaotuses probleemi.

Prienai kohtub täna Leedu kõrgliiga klubiga Alytuse Džukija.