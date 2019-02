Kevin Garnett avaldas USA 19 aasta taguse olümpiakoondise kohta saladuse

Preemia võitmiseks tuli USA koondislasel mängus Hiinaga üle toona vaid 20-aastase Yao Mingi pealt panna. Kuigi 229 cm pikkune Yao jõudis NBA-sse alles kaks suve hiljem, oli ta juba toona oma kasvu tõttu tuntud nimi ning USA koondislased nägid teda suure sihtmärgina.

Kuigi USA võitis kohtumise 119:72, ei õnnestunud kellelgi Yao Mingi "ära karistada". "Üritasime seda kõik, aga saime kulpi või ei läinud pall korvi," meenutas Garnett Yahoo Sportsile antud usutluses.

Ühe läbi aegade võimsama pealtpaneku nägid ameeriklased siiski ära - see sündis kaheksa päeva hiljem kohtumises Prantsusmaaga, kus Vince Carter 218 cm pikkusest Frederic Weisist üle (!) hüppas ning palli korvi surus.

Garnett oli ülejäänud ameeriklastest olukorrale kõige lähemal ning ta tunnistas, et tema esimene reaktsioon oli see, et Carter on miljon dollarit võitnud. "Mõtlesin esimese asjana, et pagan, ta võitis miljon dollarit! Seejärel alles jõudis mulle kohale, et see ei olnud ju Yao. Lükkasin Vince'i ning kui klippi vaadata, siis oleks ta mulle äärepealt kogemata rusikaga näkku virutanud. Aga minu esimene reaktsioon oli, et ta on miljon dollarit võitnud."