Kardetud sündmused saidki teoks ning Rain Veideman jäeti Itaalias meeskonna koosseisust välja

Eesti korvpallikoondise tagamängija Rain Veideman peab koduklubi Udine pühapäevast Itaalia esiliiga kohtumist kõrvalt vaatama.

Hiljuti lisandus Udine ridadesse ameeriklasest tagamängija Troy Caupain ning seekordseks kohtumiseks Triestega ongi Udine rivistusse lisatud Caupain.

Itaalia esiliigas võib korraga rivistuses olla kaks välismaalast ning seekordseks kohtumiseks on Udine ridades üles antud ameeriklased Caupain ning ääremängija Kendall Dykes. Udine mänedžer Davide Michalich teatas eelmisel nädalal, et Caupain on meeskonda toodud Veidemanile alternatiiviks ning nagu näha, siis asuti kohe alternatiivset lahendust ka proovima ning eestlane jäeti koosseisust välja.

Itaalia esiliigas hoiab Udine 16 võidu ja 12 kaotusega 5.-8. kohta.

Õhkkond klubis on muutunud närviliseks, tõdes Veideman eelmisel nädalal. "Mulle pole otseselt midagi pahasti öeldud, aga selge on see, et uus mees mängib minuga sama positsiooni. Eks näeb, mis juhtuma hakkab," lisas Veideman Delfile.