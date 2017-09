Kalev/Cramo Meistrite liigas konkurentsis lükanud ungarlased jätkasid võidukalt

Korvpalli Meistrite liiga teises eelringis kahe kohtumise kogusummas Eesti meistri Kalev/Cramo alistanud ungarlaste Fehervar Alba oli võidukas ka kolmanda eelringi avakohtumises.

Alba alistas koduväljakul 92:90 türklaste Pinar Karsiyaka. Võitjatele tõi Peter Lorant 24 ning kaotajatele Jarrod Jones 27 punkti.

Kahest mängust peetava seeria korduskohtumine on kavas esmaspäeval Türgis. Võitja pääseb mängima Meistrite liiga A-alagruppi, kus on juba ees ootamas AS Monaco, Krasnojarski Jenissei, Murcia UCAM, Hapoel Holon, Oldenburg EWE Baskets, Sassari Dinamo ning Utena Juventuse ja Sofia Lukoil Academicu vahelise duelli võitja. Avamängu võitis võõrsil Juventus 82:81.