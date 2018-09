Kalev Kruus: naiste tippkorvpall on meeletult arenenud

Absoluutseks favoriidiks on loomulikult USA, aga pole sugugi võimatu, et oma kaaluka sõna ütlevad näiteks ka Kanada või Austraalia ja miks mitte ka Belgia.

„Naiste tippkorvpall on viimaste aastatega meeletult muutunud, mängutempo on muutunud tundmatuseni,“ ütles korvpalliguru Kalev Kruus. „Tooni annab muidugi USA, kelle koosseisus on sellised elavad legendid nagu neljakordsed olümpiavõitjad Diana Taurasi ja Sue Bird. Peaks olema suur ime, kui ameeriklannad ei võtaks kümnendat MM-kulda,“ kinnitas Kruus.

„Kuid ootamatusi ikka juhtub, nagu näiteks oli 2006. aasta MM-il, kui USA kaotas poolfinaalis Venemaale. Väikesed ehmatused elasid üle potentsiaalsed medalipretendid Prantsusmaa ja Hispaania, kes ei pääsenud otse alagrupist edasi, kuid on nüüd ikkagi veerandfinaalis,“ lisas Kruus.

Naiste korvpalli World Cupi poolfinaalid, pronksimäng ja finaal on TV Play Sportsi kavas laupäeval ja pühapäeval. Kommenteerivad Rauno Pehka ja Tarmo Paju.