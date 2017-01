Selleks hooajaks Iisraeli klubisse Jeruusalemma Hapoeli siirdunud endine NBA täht Amar'e Stoudemire tõdes, et ei oodanud Euroopa korvpallilt nii head mängutaset.

"Esimesed kuud on olnud väga head. Maailmas ringi reisimine ning kogenud võistkondade vastu mängimine on olnud ilus kogemus. Mulle tõesti meeldib siin," rääkis 34-aastane Stoudemire EuroCupi kodulehele.

Varem muuhulgas Phoenix Sunsi ja New York Knicksi eest mänginud korvialuse jõu sõnul üllatas teda Euroopa korvpalli tase. "See on väga hea ja see tõesti üllatas mind. Minu jaoks on see kasulik, kuna sunnib mind oma mängu edasi arendama ning enda kallal töötama."

Stoudemire mängib koos Hapoeliga EuroCupi sarjas, mis on Euroliigast aste madalamal. "Loodetavasti õnnestub meil ühel päeval ka Euroiigas võistelda, kuid praegu üritame Iisraelis edu saavutada ning ka EuroCupis hea tulemuse teha."

Endise NBA ässa sõnul on üheks erinevuseks Põhja-Ameerika profiliigadega ka fännide käitumine. "Fännid siin on tõesti vägevad, nad elavad meile kogu mängu vältel kaasa. Mulle väga meeldib, kui enne mängu rahvushümni mängitakse - hümni sõnad mainivad paar korda ka Jeruusalemma ning fännid väga naudivad neid kohti. See tõmbab ka mind käima ning annab mulle mänguks motivatsiooni."

EuroCupi sarja järgmises ringis on Hapoeli üheks vastaseks ka Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorod.