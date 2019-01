Gran Canaria sai tunda võidurõõmu, Siim-Sander Venelt korralik esitus

Võitjate resultatiivseimaks kerkis Oriol Paulí 20 punktiga. Viimasel ajal napilt mänguaega saanud Siim-Sander Vene sai seekord anda korraliku panuse. Vene teenis mänguaega 13 minutit, mille jooksul kogus kuus punkti (2 p 1/4; 3 p 1/2; vv 1/3). Lisaks sai Vene kätte ühe lauapalli ning andis ühe resultatiivse söödu.

Kaotajate edukaim oli Askia Booker 17 silmaga.

Turniiritabelis on Gran Canaria kuue võidu ja 11 kaotusega 14. positsioonil. Murcia on viie võidu ja 12 kaotusega eelviimasel ehk 17. positsioonil. Play-off'i viiv kaheksas koht on Gran Canariast kolme võidu kaugusel.