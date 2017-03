FOTOD: NFL-i klubi hiiglaslikule staadionile kerkib NCAA Final Fouri korvpalliareen

USA korvpalli üliõpilasliiga NCAA Final Four mängitakse eeloleval nädalavahetusel NFL-i meeskonna Arizona Cardinals kodustaadionil.

Staadion mahutab tavaolukorras 64 000 pealtvaatajat, aga korvpalliareeni paigaldamisel on võimalik publiku mahutavust kergitada üle 70 000. Võib vaid ette kujutada, milline möll seal meie aja järgi laupäeval öösel vastu pühapäeva poolfinaalide ajal käib.

Teadupärast on poolfinaalide ajal põhjust meeli ärevil hoida ka eestlastel, sest Maik-Kalev Kotsari koduülikool South Carolina läheb neja parema hulgas kokku Gonzaga meeskonnaga. Teises poolfinaalis kohtuvad North Carolina ja Oregon.

2006. aastal avatud staadion on lahtikäiva katusega, mida on võimalik sulgeda-avada 12 minutiga. Ka muruväljak on eemaldatav, seda saab "sõidutada" koos alusega staadioni ühest otsast välja.

Üliõpilasmeister selgub kohapealse aja järgi esmaspäeval, 3. aprillil.