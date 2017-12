FOTOD | "Nägin põrgut maa peal..." Los Angelese suurpõlengutes hävis ka Andrei Kirilenko uhke häärber

Hiljutistes Los Angelese metsapõlengutes langes tuleroaks ka Venemaa korvpallikuulsuse Andrei Kirilenko viis ja pool miljonit dollarit väärt häärber.

Kuigi Venemaa korvpalliliidu presidendina tuleb Kirilenkol suur osa aega mööda saata kodumaal, juhtus ta katastroofi paiku just oma Los Angelese kodus olema ning nägi paljut oma silmaga.

"See oli põrgu maa peal... Tunne oli selline, et maailma lõpp on käes," kirjeldas Kirilenko Bleacher Reportile. "Õnneks olin kodus pere juures. Ärkasin kell 5.30 hommikul ja nägin, et kogu mägi põleb. Pakkisime vähem kui tunniga olulise kokku, pressisime end autosse ja panime plehku. Alguses ei suutnud ma seda uskuda, aga kui hiljem televiisori tööle panime, nägime, et ka meie maja on tules."

Vaata fotosid Kirilenko kodust enne ja pärast laastavat põlengut!