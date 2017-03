Final Four läheneb: Kotsari ülikooli treener on visaduse musternäidis

Teel Final Fourile mitu üllatust serveerinud South Carolina meeskonna eesotsas tüürib vägesid 51-aastane Frank Martin. Ta on NCAA-s peatreenerina ametis alates 2007. aastast, juhendades 2007-2012 Kansas State´i ülikooli ja sealt edasi South Carolinat.

Martin on eriliselt visa ja järjekindel mees, kui meenutada vaid ühte seika tema elust. Martini abikaasa Anya vastas koguni seitsmel korral eitavalt talle pilgu peale pannud mehe kohtingu kutsele ja alles kaheksas palve murdis naise meele. Nüüd on paar 11 aastat abielus, peres kasvab kolm last.

Martini isikliku elu seik tõusis ajakirjanduses üles pärast võitu Florida meeskonna üle, mis tagas South Carolinale pääsu Final Fourile. Sellega viidati treeneri meelekindlusele, mida ta on suutnud süstida ka oma hoolealustesse. Sellelt pinnalt võib poolfinaalist suursoosiku Gonzaga vastu oodata kõike.

