FIBA tegi suure otsuse: avaldati 2023. aasta MMi korraldajad

Tegu on esimese korraga MM-ide ajaloos, kus korraldajariike on rohkem kui üks. 2014. aasta turniir toimus Hispaanias, 2019. aasta võistlused peetakse Hiinas.

Turniiri suurimaks keskuseks on Filipiinidel asuv Philippine Arena, mis valmis 2014. aastal ning on maailma suurim siseareen - täismaja mahutab seal koguni üle 50 tuhande (!) inimese. Võrdluseks: Saku Suurhalli mahub korvpallivõistlusi vaatama pisut üle 7000 inimese, suurimaks areeniks NBAs on Chicago Bullsi kodusaal, kuhu mahub pisut alla 21 tuhande inimese.

The 55,000-seat Philippine Arena is the proposed venue for the semifinals and final of FIBA Basketball World Cup 2023.

— Sportando (@Sportando) December 9, 2017